Движение по федеральной трассе под Новосибирском перекрыли Горящая фура стала причиной перекрытия федеральной трассы под Новосибирском

На федеральной трассе Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с последующим возгоранием, сообщила пресс-служба Сибуправтодора. Движение по трассе перекрыто в обе стороны для грузового транспорта.

Инцидент произошел 23 сентября около 08:15 по местному времени на 1176-м километре трассы. На месте работают сотрудники МЧС и Госавтоинспекции. Для легкового транспорта организован объезд через населенный пункт Труновское.

23 сентября с 08:50 (04:50 мск) на 1176-м километре трассы Р-254 «Иртыш» перекрыто движение в обе стороны для грузовых автомобилей в связи с ликвидацией последствий ДТП, — указано в сообщении.

По данным сервиса «Яндекс Карты», длина образовавшейся пробки составляет около трех километров. В социальных сетях появились видеозаписи с места происшествия, на которых видно горящую фуру. Специалисты экстренных служб продолжают работы по ликвидации последствий аварии. Ориентировочное время восстановления движения пока не сообщается.

