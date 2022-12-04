Два младенца попали в реанимацию после ДТП в Красноярске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярске два младенца полутора и трех лет попали в реанимацию после столкновения двух автомобилей, сообщает пресс-служба регионального управления МВД во «ВКонтакте». Вместе с детьми была госпитализирована их мать. В Сети опубликованы кадры с моментом аварии, на которых видно, что дети в момент столкновения вылетают из салона авто на проезжую часть. На месте работает полиция.

Инцидент произошел днем 4 декабря на улице Рокоссовского. На перекрестке столкнулись два легковых автомобиля марки Honda. В момент аварии один из пострадавших детей находился на коленях у матери, другой — в детском кресле. При этом в МВД пояснили, что пристегнут ребенок не был. По факту произошедшего ведется проверка.

По предварительным данным, 23-летний водитель, управляя автомобилем марки «Хонда» красного цвета, двигаясь по ул. Рокосовского в районе д. 20, проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем марки «Хонда» черного цвета под управлением 34-летнего водителя. Пассажиры данного авто (мать и двое детей) госпитализированы с различными травмами, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в ГИБДД сообщали, что в Чудовском районе Новгородской области нетрезвая женщина за рулем легкового автомобиля насмерть сбила 11-летнего мальчика, он умер до приезда медиков. Авария произошла 3 декабря в 17:40 в деревне Селищи, после ДТП женщина скрылась и столкнулась со встречным автомобилем Renault Duster. Прокуратура Новгородской области организовала проверку по факту ДТП. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.