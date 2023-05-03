Два иностранца получили сроки в Новосибирске по статьям о терроризме В Новосибирске приговорили двух иностранцев к 13 и 14 годам тюрьмы за содействие терроризму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске двое иностранных граждан осуждены по статьям о пропаганде и финансировании терроризма, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ. Часть наказания они будут отбывать в тюрьме, а остаток срока — в колонии.

1-м Восточным окружным военным судом Адхамов Ж. и Хожихонов Ш. признаны виновными в совершении указанных преступлений и приговорены соответственно к 13 и к 14 годам лишения свободы с отбыванием в тюрьме первых четырех лет, а остальной части наказания — в колонии строгого режима, — цитирует агентство сообщение ведомства.

Согласно материалам уголовных дел, Адхамов является участником «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Находясь на территории Новосибирской области, он занимался финансированием этой организации и вербовкой в нее местных жителей.

Хожихонов, в свою очередь, пытался вовлечь жителей региона в «Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Для этого он создал в Сети пропагандистский ресурс и с его помощью вел вербовочную деятельность.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске 29-летнего россиянина осудили за публичные призывы к совершению терактов. Мужчина записал несколько видео соответствующего содержания и размести их в Сети. Суд приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима.