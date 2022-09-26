Два человека погибли на соревнованиях по горному бегу в КЧР Два человека погибли на соревнованиях по горному бегу в Карачаево-Черкесии

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В Карачаево-Черкесии (КЧР) погибли двое участников соревнований по горному бегу. Трагедия произошла в результате переохлаждения. По данному факту организована проверка. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по региону.

Инцидент произошел 24 сентября. В ходе забега спортсмены должны были преодолеть несколько маршрутов.

На одном из маршрутов два участника забега из Ленинградской и Свердловской областей потеряли сознание. К ним выдвинулись спасатели, однако спасти их жизни не удалось, и они скончались, по предварительным данным, от переохлаждения, — говорится в сообщении СК.

По факту случившегося Зеленчукский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по КЧР организовал проверку. Проводится опрос свидетелей и очевидцев, назначены необходимые судебные экспертизы.

С 23 по 25 сентября на курорте Архыз проводился фестиваль Alpindustria Arkhyz Race. Дистанции предлагались на выбор — от коротких детских до двухдневных протяженностью более 100 километров. Самый сложный маршрут — Архыз — Поляна. Спортсменам предлагалось преодолеть 130 километров через горы к Черному морю и финишировать в Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что российский бегун-любитель Ильяс Маленков скончался во время марафона «Европа — Азия» в Екатеринбурге. Ему было 37 лет. Маленков был заявлен на дистанцию 10 км, ему стало плохо незадолго до финиша. На место прибыла скорая помощь, мужчина скончался в больнице.