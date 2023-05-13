ДТП с грузовиком в Калмыкии унесло жизни четырех человек

Фото: МВД по Республике Калмыкия

ДТП с грузовиком в Яшкульском районе Калмыкии унесло жизни четырех человек, сообщается в Telegram-канале МВД по региону. В ведомстве уточнили, что в результате столкновения Volkswagen Bora и DAF погибли двое детей.

Авария произошла днем на 246-м км автодороги Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь. За рулем Volkswagen Bora находилась 48-летняя жительница Краснодарского края, грузиком управлял 33-летний иностранный гражданин.

В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались водитель и 3 пассажира легкового автомобиля, среди которых двое несовершеннолетних. Водителю грузовика оказана медицинская помощь, — сообщили в МВД.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

Ранее пять человек, в том числе двое детей, погибли в аварии в Большеглушицком районе недалеко от поселка Степной под Самарой. На дороге столкнулись большегруз и легковая машина, водитель и пассажиры легкового автомобиля погибли.