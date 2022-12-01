Драка между учительницей и второклассником дошла до полиции В Красноярском крае учительница подралась с второклассником

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Драка между учительницей и девятилетним учеником второго класса произошла в школе поселка Раздолинск Красноярского края. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России, заявления в полицию подали обе стороны конфликта.

В настоящее время по факту данного конфликта сотрудниками полиции проводится проверка. Женщине и ребенку выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, так как они оба говорят о полученных телесных повреждениях, — заявили в ведомстве.

Там отметили, что в прошлом семья девятилетнего ученика внимания к себе не привлекала и на учете в органах не состояла. Сотрудники полиции продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего.

Как уточнил телеканал «Енисей», учительница утверждает, что ребенок столкнул ее со стула и пинал ногами. По версии мальчика, все началось с того, что женщина расцарапала ему лицо.

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