Mash: в школе под Нижним Новгородом преподаватель избил ученика

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В школе № 12 города Дзержинск под Нижним Новгородом учитель избил ребенка, пишет Telegram-канал NI Mash. Мужчина нанес ученику два удара, после которых тот упал на пол школьного коридора.

Как отмечает канал, мальчик пытался доказать преподавателю, что изначально задирался не он, не увенчались успехом. Учитель почти сразу перешел на крик и оскорбления.

Затем, что видно на обнародованных кадрах, мальчик получил удар по шее, после чего пошел в сторону кабинета директора. Неизвестно, какую воспитательную работу провели с ребенком после. Также канал не приводит информации о том, произошел ли у руководства школы разговор с распустившим руки директором.

Ранее учитель физкультуры одной из школ Канска Красноярского края попытался проучить детей, которые не проявляли интерес к его предмету, вытащив одного из учеников к доске и начав душить.

После инцидента одноклассники пострадавшего, который попал в травмпункт с ушибами шеи, боятся ходить в школу. Прокуратура потребовала отстранить педагога от учебной деятельности, а также рассматривает возможность привлечения к ответственности руководителя школы.