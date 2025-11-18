Докер скончался после смертельного удара грузом В Приморье докер получил смертельную травму при погрузке на судне

Докер получил смертельную травму при погрузке судна в Приморском крае, передает Восточное межрегиональное СУТ СК России. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Мужчина умер от полученных травм.

На грузовом судне, находившемся на причале морского порта бухты Троицы в пгт Зарубино Хасанского района Приморского края, производились погрузочные работы, в ходе которых произошло раскачивание груза и один из докеров получил удар по голове, — рассказали в пресс-службе.

