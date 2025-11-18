Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 10:09

Докер скончался после смертельного удара грузом

В Приморье докер получил смертельную травму при погрузке на судне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Докер получил смертельную травму при погрузке судна в Приморском крае, передает Восточное межрегиональное СУТ СК России. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Мужчина умер от полученных травм.

На грузовом судне, находившемся на причале морского порта бухты Троицы в пгт Зарубино Хасанского района Приморского края, производились погрузочные работы, в ходе которых произошло раскачивание груза и один из докеров получил удар по голове, — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что по факту гибели и травмирования двоих рабочих в Химках возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Следствие установило, что двое рабочих находились на крыше многоквартирного дома и выполняли работы по монтажу снегозадержателей. Оба сотрудника сорвались с крыши.

До этого трое сотрудников металлургического комбината в Новотроицке Оренбургской области получили сильнейшие ожоги во время работы в цеху. Все пострадавшие впоследствии скончались в больнице.

рабочие
порты
травмы
Приморье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Подмосковье задержали троих разбойников за нападение на иностранцев
Автоэксперт объяснил, почему россияне выбирают китайские шины
Армянский суд вынес решение по делу российского бизнесмена
Россияне составили рейтинг лучших актеров 2025 года
Права покупателей недвижимости в России защитят в новом формате
Гималайский медведь забрел в школу в Приморье
Греф озвучил, сколько налогов недоплатили маркетплейсы из-за скидок
Мечты Еврокомиссии о финансировании Украины жестко осадили
Глава Дагестана объяснил важность слов Махачева о России
Руководителям дали советы, как создать крепкий рабочий коллектив
Фетисов раскрыл, почему нужно возобновить продажу пива на стадионах
Рецепт, после которого вы полюбите кролика навсегда!
В столице поймали серийного вора-домушника
Москалькова раскрыла сроки начала обмена посылками для пленных
Адвокат напомнил, почему необходимо регистрировать всех жильцов
Назван один неочевидный симптом, предшествующий деменции
В Госдуме ответили, какие страны Европы первыми пойдут на примирение с РФ
Мировой лидер по добыче газа завладел контрольным пакетом Aurus
В КНДР высказались о ядерных амбициях Южной Кореи
Шесть машин столкнулись на обледеневшей дороге
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию
Общество

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.