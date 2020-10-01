Дид Хамбо лама Очиров призвал главу Бурятии выучить бурятский язык

https://static.news.ru/photo/fdb6f0f0-03fb-11eb-80a6-fa163e074e61_660.jpg Дид Хамбо Лама Дагба Очиров Фото: asiarussia.ru

Дид Хамбо лама Буддийской традиционной Сангхи России Дагба Очиров посоветовал главе Бурятии и всем бурятским чиновникам выучить родной язык. Об это он сказал на совещании представителей Буддийской Сангхи России.

По его словам, «было бы очень хорошо», если бы руководство республики и Улан-Удэ, депутаты Народного Хурала, главы районов, и «узнаваемые медийные лица» выучили бурятский язык, смогли на нём говорить и писать. Тем самым они бы внесли, по мнению Очирова, важный вклад в «возрождение, распространение, развитие вширь родного бурятского языка».

Ведь народ во все века всегда идёт за своими лидерами, подражает им, самым достойным, — заявил он.

Главной темой для обсуждения на совещании стал проект по созданию комфортной среды для детей в целях обучения их бурятскому языку. В ходе мероприятия пресс-секретарь Иволгинского дацана Алла Намсараева пообещала, что выучит язык к празднованию Сагаалха-2021 (Новый год по восточному календарю), передаёт «МК в Бурятии».

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