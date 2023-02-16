Александр Чеков

Детям устроили заплывы в одежде и с автоматами В Магнитогорске прошли соревнования для школьников по заплывам в камуфляже и с автоматами

16 февраля 2023 в 13:43

Фото: Андрей Никонов/РИА Новости

Военнослужащие Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова устанавливают рекорд России по зимнему плаванию в бронежилетах. Архивное фото