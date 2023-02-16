В магнитогорском бассейне «Ровесник» устроили детские соревнования по заплывам в камуфляже и с автоматами, передает «Подъем». Как рассказал и.о. начальника штаба городского движения «Юнармия» Евгений Кубрин, в соревновании приняли участие школьники в возрасте от 12 до 18 лет, посещающие военно-патриотические клубы.
Это вид спорта, который культивируется в наших Вооруженных Силах. Все по-настоящему с автоматами и в форменной одежде. Это популяризация нашего юнармейского движения и приобщение юношей к военно-прикладным видам спорта и подготовка их к службе в Вооруженных Силах. И сам вид спорта очень необычный, привлекает своей нестандартностью. Все участники в восторге от этих соревнований, — говорится в сообщении.