В гордуме Рязани выступили за проведение военных сборов для школьников Глава Рязанской гордумы Панфилова поддержала проведение сборов для школьников после курсов НВП

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В Рязани старшеклассников и студентов колледжей следует отправлять на пятидневные сборы после прохождения курсов начальной военной подготовки (НВП). Такое предложение выдвинули в ходе онлайн-конференции, которая была посвящена введению НВП в школах. Идею поддержала глава Рязанской гордумы Татьяна Панфилова, сообщает «МК в Рязани».

Как пишет издание, представители Юнармии заявили, что курсы военной подготовки должны проводиться не только в школах, но и в техникумах и колледжах. Рязанское педагогическое общество также выступило за включение в программу НВП основ обороны, военной профессиональной деятельности, а также противодействия терроризму и экстремизму.

В основную программу НВП войдут строевая подготовка, оказание первой медицинской помощи, а также обучение правильному обращению с оружием и действиям в бою. Российские школьники будут проходить курсы уже с начала следующего учебного года.

Минобрнауки России в декабре рекомендовало отечественным вузам включить курс по основам военной подготовки в образовательные программы с 1 сентября 2023 года. Учебные заведения должны самостоятельно принимать решения о включении курсов и определять их формат.