Детские сады закрыты в Махачкале после массового отравления детей

https://static.news.ru/photo/124147a4-0cd1-11eb-9252-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Махачкалы приняли решение о закрытии всех дошкольных образовательных учреждений города из-за выявленной 9 октября в нескольких детских садах острой кишечной инфекции. Об этом сообщил начальник Управления образования города Вадим Дибияев.

9 октября с отравлением были госпитализированы 46 детей, 11 октября их число возросло до 54. 25 пациентов выписались 12 октября. Предполагается, что причиной массового отравления могли стать некачественные молочные продукты.

Как пояснил Дибияев, приём детей в дошкольные учреждения не будет осуществляться в течение трёх дней, также в течение трёх дней будет приостановлена организация питания в начальных классах.

В течение трёх дней в пищеблоках всех муниципальных учреждениях образования будет проведена генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств. Прошу родителей наших воспитанников и учащихся набраться терпения и отнестись к этому с пониманием. Данные меры проводятся исключительно в целях безопасности наших детей, - говорится в сообщении начальника управления образования в Instagram.

Как писал NEWS.ru ранее, ученица 10-го класса была госпитализирована в Крыму с алкогольным отравлением. Она пила шампанское вместе с матерью.