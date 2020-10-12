В Крыму мать напоила до беспамятства свою дочь шампанским

Ученица 10-го класса была госпитализирована в Крыму с алкогольным отравлением. Она пила шампанское вместе с матерью.
Инцидент произошёл в Ялте. Как
Теперь она может быть оштрафована по статье КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
NEWS.ru писал, что в Башкирии отчима и мать девочки
Ранее в Сочи отец и сын упали с обрыва на квадроцикле. Мальчику удалось выжить, его 57-летний отец погиб.
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