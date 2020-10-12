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Происшествия

В Крыму мать напоила до беспамятства свою дочь шампанским

19:43, 12 октября 2020

Ученица 10-го класса была госпитализирована в Крыму с алкогольным отравлением. Она пила шампанское вместе с матерью.

Инцидент произошёл в Ялте. Как сообщает РЕН ТВ, по неустановленной причине женщина напоила дочь шампанским, так что ребёнку стало плохо.

Теперь она может быть оштрафована по статье КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

NEWS.ru писал, что в Башкирии отчима и мать девочки задержали по обвинению в её изнасиловании. По версии следствия, преступные посягательства совершил мужчина, мать ребёнка принимала участие в одном из преступлений.

Ранее в Сочи отец и сын упали с обрыва на квадроцикле. Мальчику удалось выжить, его 57-летний отец погиб.

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