В Сочи отец и сын на квадроцикле упали с обрыва

https://static.news.ru/photo/275ed712-0c74-11eb-ab83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

В Сочи мужчина вместе со своим семилетним сыном катался на квадроцикле и упал с обрыва. Мальчику удалось выжить. Об этом 12 октября сообщили представители СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В ведомстве отметили, что 57-летний россиянин отдыхал вместе с семьёй в Лазаревском районе города. Днём 9 октября мужчина взял сына и отправился с ним кататься на квадроцикле в лес в посёлке Нижнее Уч-Дере. По имеющимся сведениям, отец не справился с управлением транспортного средства. Квадроцикл вместе с мужчиной и мальчиком упал с обрыва в русло реки Хобза.

Мужчина скончался на месте. Ребёнка с полученными в результате падения повреждениями доставили в больницу. Мальчику продолжают оказывать помощь, его состояние оценивается как стабильное.

В рамках организованной проверки будет дана оценка действиям мужчины, который передал квадроцикл приезжему. По окончании проверки будет принято процессуальное решение. Ход и результаты проверки находятся на контроле в краевом управлении СКР, — цитирует сообщение РИА Новости.

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