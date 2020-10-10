Автомобиль насмерть сбил многодетную мать в Петербурге

https://static.news.ru/photo/5939aa08-0c53-11eb-a1a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автомобиль ВАЗ-2112 выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора, насмерть сбил женщину и врезался в иномарку с младенцем в салоне. В результате ДТП пострадали ещё три человека, включая виновника аварии.

Происшествие случилось в воскресенье, 11 октября, вечером на пересечении проспекта Большевиков и улицы Тельмана. По сообщению УГИБДД по Санкт-Петербургу, за рулём отечественного авто был 19-летний водитель без прав. Погибшей под колёсами его машины оказалась 36-летняя мать троих детей.

В иномарке, в которую врезалась Lada, пострадали женщина 1993 года рождения и годовалый младенец. Они с травмами средней тяжести доставлены в больницу, пишут «Невские новости».

Муж погибшей женщины чудом остался жив. Сам виновник аварии получил травмы средней степени тяжести.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Так, водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу и врезался в машину медиков.