В центре Москвы произошло ДТП с участием скорой

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В Москве на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи.

Так, водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу и врезался в машину медиков. В результате столкновения кузов BMW значительно деформировался — водитель автомобиля оказался зажат в салоне, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

По данным Mash, один человек погиб, ещё один пострадал.

Ранее NEWS.ru писал, что на Алтуфьевском шоссе в Москве столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии пострадал один человек.

Инцидент произошёл в районе дома 48. Одним из участников аварии является автомобиль такси. Пострадавший ехал в этой машине.