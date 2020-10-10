Количество госпитализированных в Дагестане детей превысило 50

https://static.news.ru/photo/28a953e6-0bce-11eb-b4b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число детей, которые были госпитализированы в Дагестане с признаками острой кишечной инфекции, возросло до 54. Ранее сообщалось, что в больницы попали 46 человек.

Врачи оценивают состояние всех детей как средней и лёгкой степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Дагестана.

Инцидент произошёл в Махачкале. Первоначально стало известно, что в больницы с признаками отравления попали 16 детей. Позднее их количество увеличилось до 42, а затем — до 46. Большинство госпитализированных — воспитанники дошкольных учреждений. Предполагается, что причиной массового отравления могли стать некачественные молочные продукты.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Дагестана Артём Здунов поручил профильным руководителям разобраться с ситуацией и принять соответствующие экстренные меры. Этим займётся рабочая группа, которую создадут при санитарно-противоэпидемической комиссии кабмина республики.