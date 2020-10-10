Число детей с кишечной инфекцией в больнице Дагестана увеличилось до 46

Ещё четверо детей госпитализировали в ночь на 10 октября в одну из больниц Дагестана с признаками острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Общее количество госпитализированных детей достигло 46, — сообщил «Интерфаксу» представитель ведомства.
По его словам, состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести.
Ранее стало известно, что причиной массового отравления детей в Дагестане могла стать некачественная пища. Об этом заявили в правительстве республики со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Там добавили, что большинство родителей пострадавших склоняются к тому, что дети могли отравиться молочными продуктами.
Премьер-министр Дагестана Артём Здунов поручил профильным руководителям разобраться с ситуацией и принять соответствующие экстренные меры в связи со вспышкой острой кишечной инфекции среди детей. Этим займётся рабочая группа, которую создадут при санитарно-противоэпидемической комиссии кабмина республики.
Накануне в Дагестане с признаками отравления были госпитализированы 42 ребёнка, большинство из которых — дошкольники. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. В детские сады, где зафиксированы случаи ОКИ, направлены педиатры, инфекционисты, эпидемиологи для осмотра детей и проведения эпидрасследования. СКР возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Ход расследования взят на особый контроль руководства, писал NEWS.ru.