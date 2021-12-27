Дети в Санкт-Петербурге получили травмы при катании на «ватрушках»

В Санкт-Петербурге 20 детей получили травмы при столкновении с препятствиями и друг с другом во время катания на «ватрушках», сообщили в пресс-службе больницы Святой Марии Магдалины. Были зафиксированы случаи ушибов средней степени тяжести, переломов и даже черепно-мозговых травм, сообщают «Невские Новости».

Поступают маленькие пациенты, пострадавшие от катания на «ватрушках», ледянках, санках. Но в основном всё-таки на «ватрушках». «Ватрушка» не самый безопасный предмет для катания, в отличие от санок или каких-то других управляемых средств. Много травм из-за того, что дети врезаются друг в друга. Травмы разные: ушибы разной тяжести, переломы, черепно-мозговые травмы. С начала снегопада человек 20 было, — сообщили в пресс-службе медучреждения.

Ранее руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести в России возрастное ограничение на использование тюбинга («ватрушки»). По его мнению, кататься на подобных надувных конструкциях нужно разрешить только детям старше 12 лет.

Как отметил Курдесов, прошлой зимой сообщалось о многочисленных случаях гибели и травм детей во время катания на тюбингах с горок. При этом чаще всего трагические ситуации происходили с детьми дошкольного возраста или возраста начальной школы.