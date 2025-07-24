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24 июля 2025 в 15:22

Десятки амурчан помогают искать погибших на месте крушения Ан-24

Фото: МЧС России

Жители Амурской области массово направляются к месту крушения самолета Ан-24 под Тындой, сообщает Telegram-канал «Благовещенск №1». Люди хотят помочь спасателям в поиске погибших, прочесать местность и поддержать друг друга в трудной ситуации. По информации очевидцев, участники поисков обмениваются провизией и водой, многие из них знают друг друга лично.

Ранее жительница Тындинского района рассказала, что Ан-24 перед крушением летел аномально низко, создавая впечатление облета препятствия. По ее словам, самолет издавал необычно громкие звуки.

До этого губернатор Амурской области Василий Орлов ввел режим ЧС в регионе после крушения Ан-24. Для координации спасательных работ создан оперативный штаб, работающий в круглосуточном режиме.

В то же время премьер-министр Михаил Мишустин создал специальную правительственную комиссию во главе с министром транспорта Андреем Никитиным для ликвидации последствий авиакатастрофы. Комиссия займется расследованием причин происшествия и организацией помощи пострадавшим.

Ан-24
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Десятки амурчан помогают искать погибших на месте крушения Ан-24
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