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24 июля 2025 в 15:13

Очевидица крушения Ан-24 описала последние минуты перед трагедией

Самолет Ан-24 перед крушением в Амурской области летел слишком низко

Ан-24 Ан-24 Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, в последние минуты перед крушением летел слишком низко, заявила в беседе с 360.ru жительница Тындинского района Амурской области. По ее словам, создавалось впечатление, что пилоты облетали какое-то препятствие.

Я еще подумала, что пилоты облетали что-то, проверяли. Бывает, что кружит самолет, идет проверка каких-то систем аэропорта, — объяснила женщина.

Также она отметила, что воздушное судно издавало громкие звуки. Однако Ан-24 может так гудеть и при полете, поэтому очевидица затруднилась сказать, мог ли мощный гул от самолета быть как-то связан с крушением.

Ранее сообщалось, что после крушения самолета в Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Губернатор региона Василий Орлов, уточнил, что создан оперативный штаб, который будет работать круглосуточно.

До этого стало известно, что спасатели не могут добраться до места крушения Ан-24 под городом Тында. Там отсутствуют дороги, путь расчищает тяжелая техника. По данным МЧС России, до самолета осталось идти около трех километров.

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