Мишустин принял одно решение после падения Ан-24 в Амурской области Мишустин создал правкомиссию после инцидента с Ан-24 в Амурской области

Особая правительственная комиссия по ликвидации последствий падения самолета Ан-24 на территории Амурской области была создана премьер-министром России Михаилом Мишустиным, передает Telegram-канал кабмина. Ее главой был назначен министр транспорта страны Андрей Никитин.

Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 в Тынде. Комиссию возглавил министр транспорта Андрей Никитин, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о потере связи с пассажирским самолетом, на борту которого находились 46 человек, в момент его следования над Амурской областью. По словам представителя авиакомпании «Ангара», экипаж крылатой машины перестал отвечать в районе последнего аэропорта на его маршруте.

Позже сотрудникам МЧС удалось обнаружить фрагменты пропавшего Ан-24 в 15 километрах от населенного пункта Тында. Известно, что спасатели с борта вертолета Ми-8 нашли горящий фюзеляж самолета.

Кроме того, источник в оперативных службах заявил, что экипаж крылатой машины не докладывал ни о каких аварийных ситуациях во время полета. По его словам, Ан-24 должен был выйти на связь в точке, расположенной рядом с аэропортом Тынды, куда он и следовал.