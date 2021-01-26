Депутаты горсовета Норильска выбрали нового городского главу

https://static.news.ru/photo/ae92fd94-5fbc-11eb-a266-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Карасёв Фото: norilsk-city.ru

Депутаты городского совета Норильска практически единогласно выбрали новым главой города председателя депутатской комиссии по городскому хозяйству Дмитрия Карасёва.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на горсовет, двое из 34 членов совета не приняли участие в сессии. Для избрания главы необходимо было согласие 18 депутатов.

Конкурентами Карасёва были врио городского главы Николай Тимофеев, замдиректора заполярного филиала «Норникеля» Сергей Ткаченко, начальник правового управления администрации Норильска Алексей Ситников, первый замглавы Красноярска Владислав Логинов и глава Туруханского района Олег Шереметьев. В итоге Карасёва поддержал 31 депутат из 32 присутствовавших на сессии.

20 июля 2020 года прошлый мэр Норильска Ринат Ахметчин сообщил об отставке на фоне экологической катастрофы, возникшей из-за разлива топлива на ТЭЦ-3. Горсовет 28 июля принял отставку и назначил Тимофеева исполняющим обязанности главы города.

В конце октября конкурс по отбору кандидатов на должность мэра признали несостоявшимся, так как семь кандидатов из восьми отозвали заявления.

Ранее стало известно, что суммарный штраф для «Норникеля» за ЧП с разливом топлива в Норильске составил несколько сотен тысяч рублей. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Акционерам компании штрафы не принесут проблем, поскольку они существенно ниже годовых дивидендов, писал NEWS.ru.