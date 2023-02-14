Депутата горсовета российского города объявили в розыск МВД объявило в розыск независимого новосибирского депутата Сергея Бойко

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

МВД объявило в розыск независимого новосибирского депутата и экс-главу штаба Алексея Навального в городе Сергея Бойко, свидетельствует карточка в базе розыска МВД. Бойко входил в объединение независимых депутатов «Коалиция Новосибирск 2020». В ноябре 2021 года он уехал из России.

Статья, по которой разыскивается Бойко, не уточняется.

9 января МВД объявило в розыск предпринимателя и общественного деятеля Бориса Зимина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Основанием для розыска стало обвинение по одной из статей Уголовного кодекса РФ. Сам бизнесмен, по данным из открытых источников, с 2020 года живёт в Израиле.

Борис Зимин — сын Дмитрия Зимина, основателя «ВымпелКома» и фонда «Династия». Фонд был признан НКО — иностранным агентом и ликвидирован в 2015 году.



Зимин также является основным публичным спонсором оппозиционера Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).