Бизнесмена Зимина объявили в розыск

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МВД объявило в розыск предпринимателя и общественного деятеля Бориса Зимина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), следует из данных базы ведомства. Основанием для розыска стало обвинение по одной из статей Уголовного кодекса РФ. Сам бизнесмен, по данным из открытых источников, с 2020 года живёт в Израиле.

Зимин Борис Дмитриевич, 24 ноября 1968 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ, — сказано в карточке.

Борис Зимин — сын Дмитрия Зимина, основателя «ВымпелКома» и фонда «Династия». Фонд был признан НКО — иностранным агентом и ликвидирован в 2015 году.



Зимин также является основным публичным спонсором оппозиционера Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

В сентябре 2022 года Минюст внес Бориса Зимина в реестр иноагентов. В качестве его источника иностранного финансирования ведомство указало Украину.

Ранее Росфинмониторинг включил в список террористов сооснователя проекта «Диссернет» Андрея Заякина (признан в РФ террористом, деятельность запрещена). Незадолго до этого общественного деятеля объявляли в уголовный розыск.