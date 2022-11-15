Сооснователя «Диссернета» включили в список террористов Росфинмониторинг включил сооснователя «Диссернета» Заякина в перечень террористов

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Андрей Заякин

Росфинмониторинг включил в список террористов сооснователя проекта «Диссернет» Андрея Заякина, об этом гласит информация, полученная в базе данных. Причины его занесения в данный список не называются. Незадолго до этого общественного деятеля объявляли в уголовный розыск.

Перечень террористов и экстремистов (включённые). Национальная часть. Физические лица 1. Заякин Андрей Викторович, 23.02.1981 г.р., г. Якутск, — говорится в перечне Росфинмониторинга.

Заякин был задержан полицией в конце августа в Москве. Он проходит по уголовному делу о финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ) и ему грозит до восьми лет лишения свободы. Согласно материалам дела, журналист перевел одну тысячу рублей на счет некоммерческого фонда ФБК (СМИ, исполняющее функции иностранного агента, признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Суд назначил Заякину меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запретили выходить из дома с 20:00 до 08:00 утра и общаться с кем-либо без письменного разрешения следователя, за исключением близких родственников, а также отправлять и получать почту и пользоваться интернетом.

Позднее МВД объявило общественного деятеля в уголовный розыск. По какой именно статье он разыскивается, в ведомстве не уточняется.