Дело экс-лидера «Меджлиса крымско-татарского народа» направлено в суд

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Прокуратура Республики Крым направила уголовное дело бывшего лидера запрещённого в РФ «Меджлиса крымско-татарского народа» Мустафы Джемилева в суд.

… утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу, — сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Джемилев обвиняется в преступлениях по статьям «незаконное пересечение госграницы РФ», «небрежном хранении огнестрельного оружия», «незаконном приобретении и хранении боеприпасов».

Меджлис был образован в 1991 году. В период между заседаниями Курултая (национальный съезд) является «высшим единым полномочным представительным органом крымско-татарского народа и избирается Курултаем из числа его делегатов». В 2014 году меджлис поддержал Евромайдан и официально выступал против присоединения Крыма к России.

В феврале 2016 года по инициативе занимавшей тогда пост прокурора Крыма Натальи Поклонской меджлис был признан экстремистской организацией.

Как ранее писал NEWS.ru, в марте следователи СКР по Крыму возбудили уголовное дело в отношении главы запрещённого в России общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова. Ему вменяется организация массовых беспорядков в 2014 году.