https://static.news.ru/photo/6cf9237e-6d17-11ea-bc12-fa163e074e61_660.jpg Рефат Чубаров Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости

Следователи СКР по Крыму возбудили уголовное дело в отношении главы запрещённого в России общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова. Ему вменяется организация массовых беспорядков в 2014 году.

По данным следствия, он с помощью своих сторонников сорвал заседание депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым. В стычках у здания правительства с членами и сторонниками партии «Русское единство» пострадали не менее 80 человек, двое из которых скончались.

В ходе расследования установлены и допрошены потерпевшие и свидетели тех событий. Следователями получены доказательства причастности Чубарова к непосредственной организации беспорядков, сообщается на сайте СКР.

Ранее NEWS.ru писал, что Чубаров анонсировал поход членов «Меджлиса» на Крым. Акция запланирована на 2 мая. Власти полуострова пообещали встретить участников марша украшенными автозаками, которые доставят их в СИЗО.