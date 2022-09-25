Дагестанцы вышли на протест против ошибочной мобилизации Baza: дагестанцы перекрыли федеральную трассу Хасавюрт-Махачкала из-за ошибочной мобилизации

Фото: Стрингер/ТАСС

Жители села Эндирей в Хасавюртовском районе Дагестана вышли на протест против ошибочной мобилизации, перекрыв федеральную трассу Хасавюрт-Махачкала, сообщает Baza. По информации Telegram-канала, местным жителям не понравилось, что в регионе призвали парней, которые недавно приехали из армии.

На кадрах, которые опубликовала Baza, показано, как на улицы хлынули десятки дагестанцев. Некоторые из них включили музыку и начали танцевать лезгинку под крики и овации толпы. Полиция пытается разогнать протестующих, стреляя из автоматов в воздух.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что жители региона, которых по ошибке мобилизовали и отправили в часть-формирователь, вернутся домой. По его словам, для дальнейшего исключения ошибок внесены изменения в алгоритм взаимодействия с военкоматами, призывные комиссии усилили сотрудниками администраций, а документы стали проверяться более тщательно.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что 75 жителей, мобилизованных по ошибке, вернутся домой. По его словам, каждая поступившая к нему жалоба была отработана с военкоматом.