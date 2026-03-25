Что известно о судьбе 220 жильцов взорвавшегося дома в Севастополе Шесть человек остаются в ПВР после взрыва в многоквартирном доме в Севастополе

Шесть человек остаются в пунктах временного размещения после взрыва в многоквартирном доме в Севастополе, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, 214 уехали к родственникам

Всего в ПВР размещены шесть человек (из них один ребенок), остальные 214 человек (из них 73 ребенка) решили разместиться у родственников, — отметил он.

Ранее сообщалось, что жильцам многоквартирного дома в Севастополе, где произошел взрыв, разрешили зайти в свои жилища, чтобы забрать документы и ценные вещи. По словам губернатора, в случае необходимости потерпевшим гражданам предоставят временное жилье.

До этого в Минской области произошел взрыв газа в строящемся кафе на проспекте Революции. Согласно сведениям Следственного комитета Белоруссии, пострадали четыре работника, выполнявшие утепление здания.

Ранее в социальных сетях распространились видеозаписи пожара, охватившего жилой многоквартирный дом в Москве. В результате трагедии погибли три человека, еще четверо получили травмы.