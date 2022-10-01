Число жертв удара по колонне в Запорожской области выросло Число жертв удара по колонне в Запорожской области выросло до 30

Число погибших в результате удара по колонне, двигавшейся с подконтрольной Украине территории, выросло до 30 человек, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. В своем Telegram-канале он отметил, что еще 88 человек были ранены.

Число погибших в результате удара террористов Зеленского в Запорожье по колонне на выезд в освобождённую часть области увеличилось до 30, 88 человек — ранены, — написал Рогов.

Среди погибших двое детей: 11-летняя девочка и 14-летний мальчик. Ранение получила также трехлетняя девочка.

Инцидент произошел 30 сентября на авторынке на Ореховском шоссе, откуда формируется колонна для выезда в область. По словам Рогова, Вооруженные силы Украины обстреляли несколько десятков машин. Член ВГА считает, что инцидент Киев попытался выдать обстрел ВСУ беженцев за удар России. Сообщалось о 23 погибших и 34 раненых мирных запорожцах.