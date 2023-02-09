Число погибших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось «Интерфакс»: три человека погибли при взрыве газа в доме в Новосибирске

Фото: Владимир Николаев/РИА Новости

В результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске погибли три человека, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах. По его словам, спасатели обнаружили под завалами взорвавшегося дома тела двоих жителей, о третьем погибшем сообщали ранее в МЧС.

Двоих погибших извлекли из-под завалов, общее число жертв достигло трех, — рассказал собеседник агентства.

Взрыв произошел утром 9 февраля на улице Линейной в Новосибирске. В Следственном комитете заявили, что после взрыва газа в жилом пятиэтажном доме областного центра обрушились два подъезда. Ведомство возбудило дело о небезопасных услугах после обрушения части пятиэтажного дома.

Ранее стало известно, что число погибших при взрыве газа в пятиэтажном доме в Ефремове в Тульской области выросло до восьми человек. ЧП в Ефремове произошло 7 февраля. В МЧС сообщили, что спасательные работы продолжались всю ночь, к утру 8 февраля было разобрано 40 из 80 кубометров завалов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.