Число инфицированных коронавирусом детей растёт в Приморье

Среди заболевших коронавирусом жителей Приморья всё больше маленьких детей, сообщили в правительстве края.
Сейчас в детском инфекционном госпитале находится 31 ребёнок, 27 из них уже диагностировали коронавирус, ещё четверо ждут результатов тестов на инфекцию. Младшему из пациентов — два месяца,
Дети заражаются от больных родственников, которые получают лечение дома, потому что болезнь протекает в легкой форме. Или цепляют болезнь от близких, у которых она протекает бессимптомно, — считают в правительстве Приморья.
Как писал NEWS.ru ранее, второй и третий подъёмы уровня заболеваемости коронавирусом нового типа в России возможны до появления вакцины или формирования коллективного иммунитета у населения, заявил заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
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