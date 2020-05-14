Число инфицированных коронавирусом детей растёт в Приморье

https://static.news.ru/photo/db9d89a2-9592-11ea-bdfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Среди заболевших коронавирусом жителей Приморья всё больше маленьких детей, сообщили в правительстве края.

Сейчас в детском инфекционном госпитале находится 31 ребёнок, 27 из них уже диагностировали коронавирус, ещё четверо ждут результатов тестов на инфекцию. Младшему из пациентов — два месяца, передаёт РИА Новости.

Дети заражаются от больных родственников, которые получают лечение дома, потому что болезнь протекает в легкой форме. Или цепляют болезнь от близких, у которых она протекает бессимптомно, — считают в правительстве Приморья.

Как писал NEWS.ru ранее, второй и третий подъёмы уровня заболеваемости коронавирусом нового типа в России возможны до появления вакцины или формирования коллективного иммунитета у населения, заявил заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.