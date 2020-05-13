Эпидемиолог рассказал о вероятности ещё двух волн коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/873a1a5a-9561-11ea-bb7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Второй и третий подъёмы уровня заболеваемости коронавирусом нового типа в России возможны до появления вакцины или формирования коллективного иммунитета населения, заявил заместитель директора Центрального научно- исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов.

По мнению специалиста, свести уровень заболеваемости к нулевому невозможно. И, в случае с коронавирусом, как и с любой другой острой инфекцией дыхательных путей, остаётся надеяться на появление у населения территории коллективного иммунитета к вирусу.

Поэтому я абсолютно уверен, что будет второй подъём, возможно, и третий подъем до того момента, пока не сработает коллективный иммунитет или эффективная вакцина не появится, — сказал эпидемиолог в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

Как писал NEWS.ru ранее, петербургский учёный считает, что пока рано говорить об эффективности лечения COVID-19 плазмой крови уже переболевших короноавирусом пациентов. По словам и. о. директора НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачёвой Александра Кулагина, для правильной оценки необходимы контролируемые исследования и серьёзный массив данных.