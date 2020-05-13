Учёный объяснил, почему рано надеяться на излечение от COVID-19 плазмой

https://static.news.ru/photo/c400b10c-951f-11ea-915a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Петербургский учёный считает, что пока рано говорить об эффективности лечения COVID-19 плазмой крови уже переболевших короноавирусом пациентов. По словам и. о. директора НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачёвой Александра Кулагина, для правильной оценки необходимы контролируемые исследования и серьёзный массив данных.

Об этом он заявил журналистам, комментируя возможность сдать анализ на антитела в частных лабораториях Петербурга и в перспективе стать донором плазмы. Кулагин подчеркнул, что для заготовления плазмы в целях лечения недостаточно самого факта наличия антител. Важно знать их титр: они должны быть вирус-нейтрализующими (не каждый анализ показывает такую детализацию). Кроме того, необходимо более углублённое обследование доноров.

Учёный также напомнил, что такой способ лечения применяется более 100 лет, он эффективен для многих болезней, но есть и исключения. Кулагин считает, что настоящая доказательная база действенности лечения от коронавирусной инфекции плазмой с антителами может появиться через год, а пока метод может применяться только в рамках клинических исследований.

В России зарегистрированы две отечественные тест-системы для определения наличия у человека иммунитета к новой коронавирусной инфекции. Одну разработала новосибирская гослаборатория «Вектор». Вторую — медицинский исследовательский центр гематологии, писал NEWS.ru.