Чиновницу с острова Русский отстранили из-за бездействия при ЧС

https://static.news.ru/photo/cdca8588-3069-11eb-b39e-fa163e074e61_660.jpg Фото: 25.mchs.gov.ru

Руководитель административно-территориального управления (АТУ) острова Русский отстранена от должности из-за бездействия при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в регионе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморья.

Отстранить начальника административно-территориального управления Фрунзенского района, в который выходит остров Русский, Ирину Пан, потребовал у мэра Владивостока Олега Гуменюка губернатор края Олег Кожемяко, передаёт ТАСС.

Со своими обязанностями она не справилась, работы мы там никакой не увидели. В течение недели неоднократно посещали Русский остров, ни разу не видели её, не слышали от населения ни одного слова благодарности за оказанную работу, — заявил глава региона.

Также губернатор рекомендовал мэру убедиться в том, что руководитель АТУ будет привлечена к ответственности за бездействие.

Следить за оказанием помощи населению будет заместитель главы администрации города Максим Акульшин.

27 ноября на острове установят дополнительные полевые кухни, жителям отдалённых поселков раздадут газовые плиты, установят пять новых электрогенераторов и будут развозить топливо.

В Приморье из-за сильнейшего дождя и снега были повреждены линии электропередачи и связи. Стихия повалила деревья и фонарные столбы, в одном из дворов во Владивостоке плита многоэтажки упала на легковой автомобиль, водитель чудом остался жив. Возле Морского кладбища рухнула ЛЭП, Первомайский район города остался без света. Из-за падения ледяных глыб на мост от материка оказался отрезан остров Русский.

Как писал NEWS.ru, заведующий кафедрой метеорологии и климатологии Географического факультета МГУ Александр Кислов рассказал, с чем связано появление в Приморье разрушительного зимнего циклона.