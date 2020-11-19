Из-за ледяного дождя в Приморье 150 тысяч человек остались без тепла

https://static.news.ru/photo/3a872cea-2b05-11eb-973c-fa163e074e61_660.jpg Фото: primorsky.ru

В Приморском крае обрушившийся циклон привёл к нарушению энергоснабжения. Наиболее сложная обстановка наблюдается во Владивостоке и Артёме.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на региональное правительство, около 150 тысяч местных жителей остаются без света, воды и отопления.

По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, работы энергетиков, которые велись всю ночь, результатов не дали. Рвутся провода, падают опоры, деревья.

Он подчеркнул, что сейчас в первую очередь нужно обеспечить подачу электроэнергии на насосные станции систем водоснабжения, котельные, а также оказать помощь энергетикам по устранению аварий и организовать работу по расчистке улиц.

Ожидается, что к 15:00 по местному времени подключат Артём, пригород Владивостока, Вторую Речку, Эгершельд, часть центра и Надеждинский район.

Ранее на Приморский край обрушился ледяной дождь, из-за стихии оказались повреждены линии электропередачи, целые районы остались без света. Во Владивостоке в связи с массовыми отключениями электроснабжения во время снежного циклона ввели режим чрезвычайной ситуации. Такая мера, по мнению администрации города, позволит привлечь для ликвидации последствий стихии дополнительные силы и средства.

Как писал NEWS.ru, во Владивостоке из-за непогоды бетонная плита упала с крыши девятиэтажного дома на припаркованную у здания машину. Владелец машины, в этот момент чистивший её от снега, еле успел отбежать от своего автомобиля — он отскочил за секунду до того, как плита расплющила его внедорожник.