Метеоролог рассказал, почему в Приморье пришёл разрушительный циклон

https://static.news.ru/photo/96c959f4-2d78-11eb-a385-fa163e074e61_660.jpg Фото: primorsky.ru

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии Географического факультета МГУ Александр Кислов рассказал, с чем связано появление в Приморье разрушительного зимнего циклона.

По словам специалиста, это связано с общим фоном потепления, поскольку более тёплая и более влажная воздушная масса способна очень далеко проникать на территорию региона.

На Дальнем Востоке ситуация связана с циклоническим вихрем, который затянул воздух тоже из субтропиков в западной части Тихого океана, — цитирует метеоролога ОТР.

Кислов отметил, что воздушная масса пришла в центральный район из Средиземноморья. В других регионах также может случиться подобный разгул стихии, ледяные дожди ожидаются в центральных районах страны.

В Приморье из-за сильнейшего дождя и снега были повреждены линии электропередачи и связи. Стихия повалила деревья и фонарные столбы, в одном из дворов во Владивостоке плита многоэтажки упала на легковой автомобиль, водитель чудом остался жив. Возле Морского кладбища рухнула ЛЭП, Первомайский район города остался без света. Из-за падения ледяных глыб на мост от материка оказался отрезан остров Русский. На нём развернули полевые кухни.

Как писал NEWS.ru, глава правительства Михаил Мишустин поручил создать рабочую группу по ликвидации ЧС в Приморье. В неё войдут представители МЧС, Минэнерго, Минстроя, Минтранса, Минфина, Минздрава и Минтруда. Координировать её работу будет Минвостокразвития.