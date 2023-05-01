Четыре человека погибли в ДТП с пятью автомобилями в Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Нижегородской области столкнулись три грузовика, легковой автомобиль и «Газель», в результате ДТП четыре человека погибли и еще двое пострадали, сообщил в своем Telegram-канале заместитель главы региона Давид Мелик-Гусейнов. Авария произошла в Воротынском районе на федеральной трассе М-7 «Волга».

До прибытия скорой четыре человека погибли на месте. Один пострадавший в крайне тяжелом состоянии доставлен в Воротынскую ЦРБ. Второй пострадавший в тяжелом состоянии эвакуирован в Лысковскую ЦРБ, — написал замгубернатора.

Мелик-Гусейнов добавил, что на месте ДТП работали несколько бригад скорой помощи. По его словам, медики прибыли на место менее чем за 10 минут. Были развернуты дополнительные медицинские бригады. Вице-губернатор также сообщил, что детей среди пострадавших нет.

По предварительным данным, во время движения у грузовика MAN разорвалось колесо прицепа, фура вылетела на встречную полосу и столкнулась с Kia Sportage, после чего задела большегрузы КамАЗ и Scania, водитель «Газели» съехал с дороги, сообщили в региональном управлении ГИБДД. Водители MAN и Kia погибли, в легковушке также скончались две пассажирки.

Ранее в Москве водитель Kia сбил двух девочек, переходивших дорогу по «зебре». ДТП случилось на Никитинской улице, несовершеннолетние пешеходы были госпитализированы. Столичная прокуратура начала проверку, обстоятельства и причины произошедшего выясняются.