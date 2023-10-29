Человек пострадал при взрыве резервуара с нефтью в Коми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один человек пострадал в результате взрыва резервуара с нефтью в Усинском районе Республики Коми, сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич в своем Telegram-канале. По ее словам, речь идет об объекте ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» около поселка Верхнеколвинск.

Произошел взрыв резервуара временного содержания нефти. По предварительным данным, есть один пострадавший, — написала она.

Киселевич добавила, что резервуар был пустой, поскольку проходили мероприятия по очистке, нефти там не было. Утечки и возможного загрязнения, по ее данным, нет. Предположительно, произошла детонация остаточных газов, отметила она.

Информацию о взрыве также подтвердили в главном управлении МЧС по региону. По информации ведомства, инцидент произошел в 11:30 по мск. Произошло возгорание в резервуаре РВС-5000. Возгоранию присвоен рангу № 2. На место происшествия направлены рукавный автомобиль, пеноподъемник, пожарная насосная станция.

На место происшествия направлены силы и средства РСЧС из 51 человека и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России 49 человек и 17 единиц техники, — уточнили в МЧС.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что Вооруженные силы Украины второй раз за неделю пытались атаковать топливное хранилище в Брянской области. По данным канала, повреждения получил пустой резервуар для хранения дизельного топлива. Пострадавших в результате инцидента нет. Министерство обороны России информацию не комментировало.