Частота взрывов на военном полигоне в Крыму снизилась МЧС Крыма сообщило, что частота взрывов на военном полигоне снизилась

Частота взрывов на Старокрымском военном полигоне значительно снизилась, сообщает в Telegram правительство Крыма со ссылкой на МЧС республики. В ведомстве уточнили, что в скором времени военную территорию осмотрят специалисты из Минобороны России.

Ситуация в Кировском районе стабилизируется. Отмечается существенное снижение частоты детонации пиротехники. В Минобороны РФ готовы приступить к обследованию территории на полигоне, исходя из чего будут выработаны рекомендации для населения, — говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что после обследования территории будет решен вопрос о возвращении жителей соседних домов, которых накануне эвакуировали из-за угрозы дальнейших взрывов. Сейчас в пунктах временного размещения находятся около 70 человек.

Накануне власти решили эвакуировать более двух тысяч человек из зоны, прилегающей к полигону. Эвакуация проводилась из поселений Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное, расположенных неподалеку от полигона. Людям придется покинуть свои дома примерно на сутки.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что причины пожара на полигоне установят следственные органы, а его последствия будут ликвидированы в кратчайшие сроки. Он призвал крымчан соблюдать спокойствие.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что пожар на военном полигоне устроили диверсанты. Он допустил, что это сделали местные жители, завербованные Службой безопасности Украины. По его словам, не все люди, проживавшие в Крыму долгое время, обрадовались российской власти. Многие затаили обиду.