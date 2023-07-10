Частная клиника занималась незаконной миграцией украинцев в Россию ФСБ задержала руководителей частной клиники в Подмосковье за незаконную миграцию украинцев

Фото: Global Look Press

В Московском регионе задержали руководителей частной клиники по подозрению в выдаче фиктивных справок-приглашений, по которым в Россию въехали более 150 украинцев, передает «Интерфакс» со ссылкой на управление ФСБ по Москве и Подмосковью. По данным ведомства, гражданам Украины выдавали справки о наличии несуществующих болезней.

Задержаны граждане Российской Федерации, которые, являясь руководителями и сотрудниками частной медицинской клиники, организовали незаконное изготовление и выдачу гражданам Украины фиктивных справок-приглашений с несуществующими диагнозами для прохождения обследований в медицинском учреждении Московской области, — говорится в сообщении ФСБ.

В результате более 150 иностранцев незаконно прибыли в Россию и встали на миграционный учет в Московском регионе. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции.

Опубликовано видео оперативной съемки, на кадрах сотрудники ОМОН и ФСБ штурмуют квартиру, в которой работала частная клиника.

Ранее в Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали уроженца Украины, пытавшегося незаконно пересечь границу. Мужчину заподозрили в финансировании ВСУ. По данным ведомства, задержанный участвовал в сборе средств на приобретение оборудования спутниковой связи, предназначенного для передачи координат расположения российских войск.