Центр образования в Хабаровске попросил у Дегтярёва правительственную яхту

https://static.news.ru/photo/67c826bc-dc60-11ea-a26c-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярёв Фото: Руслан Торубаров/khabkrai.ru

Руководство Краевого центра образования в Хабаровске обратилось к врио губернатора региона Михаилу Дегтярёву с просьбой передать учреждению правительственную яхту «Виктория».

В феврале 2019 года судно выставили на торги по распоряжению экс-губернатора Сергея Фургала, так как он считал эту покупку лишним приобретением, а содержание — неэффективным использованием бюджетных средств. Яхту купило прежнее правительство края. Сейчас она находится на Хабаровском судостроительном заводе, а её содержание обходится в 600 тысяч рублей в год. Аукцион продлевали несколько раз, однако желающих принять участие в нём так и не нашлось. Судно в том числе выставляли за минимальную цену в 30 млн рублей. В августе текущего года его сняли с торгов.

Мы бы хотели поучаствовать вот в какой истории. На сегодняшний день мы знаем, что решается судьба очень интересного объекта, это катер «Виктория». Мы бы очень хотели, чтобы он не ушёл чиновникам, не ушёл из Хабаровского края, а достался нашим детям, — говорится в видеообращении директора центра Эльвиры Шамоновой.

По её словам, учреждение использовало бы яхту в исследованиях, которые проводят дети. Например, в экологических исследованиях Амура.

В настоящее время региональное правительство готовит комментарий по этому вопросу, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Дегтярёв распорядился забрать испорченное платье невесты из посёлка Чегдомын в химчистку в Хабаровске. Наряд, как и его обладательница, пострадали в результате обрушения моста во время свадебной фотосессии.