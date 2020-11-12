Бывшая уборщица опровергла уход с поста главы костромского села

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Мария Удгодская, которая стала главой Повалихинского сельского поселения Костромской области, работая уборщицей, опровергла сообщения о своей отставке.

Быть главой, отвечать за то, как живут твои земляки, — сложная работа и большая ответственность. Да, у меня было желание покинуть этот пост. Но меня поддержали депутаты, обещали помогать в решении всех вопросов, — сказала она.

Женщина отметила, что каждую неделю будет ездить к главе района, который обещал помогать во всех вопросах.

Я не могу подвести земляков, я очень благодарная им за поддержку. Поэтому я остаюсь, — передаёт РБК.

Ранее местные жители сообщили, что Удгодская подала заявление об отставке, которое принял Совет депутатов. Затем к ней приехал глава района с «чиновником из Костромы, который заявил, что решение депутатов — «филькина грамота» и они должна «продержаться в должности до марта».

На выборах в единый день голосования жители Повалихинского поселения в Костромской области избрали главой местной администрации уборщицу Марину Удгодскую, которая выдвинула свою кандидатуру по просьбе бывшего руководителя посёлка. Как писал NEWS.ru, местные жители рассказали, что голосовали за Удгодскую в качестве протеста против бывшего главы администрации.