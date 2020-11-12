Уборщица, ставшая главой костромского села, уволилась

https://static.news.ru/photo/64436c64-2516-11eb-b7b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мария Угодская/vk.com

Бывшая уборщица Марина Удгодская, которая выиграла выборы на должность главы сельского поселения Костромской области, сложила полномочия после месяца работы.

Местные жители рассказали, что женщина не знала, что ей делать на посту. Она ждала помощи от начальников, но «не дождалась».

В должность-то Удгодская вступила, а что делать на посту, не знает. <...> Совет депутатов проголосовал, вынес решение — утвердил её отставку, — рассказал один из жителей поселения.

По его словам, планируется назначить перевыборы. Никто не знает о будущих планах Удгодской.

В среду (11 ноября. — NEWS.ru) в Повалихино приезжал глава района, уговаривал её остаться, но не убедил. В четверг он снова приехал к нам с чиновником из Костромы. Но Марину на месте не застали. Депутатам он заявил, что их решение об отставке Марины — «филькина грамота», а сама Удгодская должна продержаться в должности до марта, — передаёт «МК».

Он отметил, что избирателям, проголосовавшим за женщину, «по большому счёту наплевать», так как ничего не изменилось.

На выборах в единый день голосования жители Повалихинского поселения в Костромской области избрали главой местной администрации уборщицу Марину Удгодскую, которая выдвинула свою кандидатуру по просьбе бывшего руководителя посёлка. Как писал NEWS.ru, местные жители рассказали, что голосовали за Удгодскую в качестве протеста против бывшего главы администрации.