СМИ рассказали, как живёт поселение, которое возглавила уборщица

https://static.news.ru/photo/577a657a-0561-11eb-971f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Марина Удгодская/ok.ru

На выборах в единый день голосования жители Повалихинского поселения в Костромской области избрали главой местной администрации уборщицу Марину Удгодскую, которая выдвинула кандидатуру по просьбе бывшего руководителя посёлка.

Сама женщина не рассчитывала занять руководящий пост. Она рассказала, что согласилась предложить свою кандидатуру только для того, чтобы составить формальную конкуренцию Николаю Локтеву, который руководил поселковой администрацией последние пять лет, пишет РБК.

Я его уважаю, поэтому согласилась, — говорит она.

Удгодская призналась, что плохо разбирается в управлении поселением, но рассчитывает разобраться со всем, так как представители бывшей администрации выразили желание помочь женщине. До выборов она работала уборщицей непосредственно в здании администрации, и работа эта её полностью устраивала, отмечает издание.

Живёт новая глава посёлка в 100 метрах от работы, у неё возле дома своё хозяйство с курами, гусями и кроликами.

Её муж — официально безработный, как и многие мужчины в посёлке. Иногда он ездит на подработки в Москву или Кострому.

Официально в Повалихинском поселении числятся 458 жителей, однако на самом деле их намного меньше — около сотни человек. Отмечается, что вся молодёжь разъехалась в крупные города. Деревня Повалихино находится в 533 км от Москвы и в 190 км от Костромы. Добраться туда можно на машине или на автобусе, который ходит от Костромы три раза в неделю.

Местные жители рассказали, что голосовали за Удгодскую в качестве протеста против бывшего главы администрации, хотя конкретных причин недовольства его работой они назвать не смогли, указывает издание.

Ранее NEWS.ru писал о том, как бывшая уборщица формировала свою команду после победы на выборах главы администрации посёлка.