«Была депрессия»: очевидица раскрыла подробности трагедии в элитном ЖК Соседка погибшей девушки в элитном ЖК «Станция Спортивная» рассказала, что та страдала депрессией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очевидица трагедии, при которой под окнами высотного дома было найдено тело девушки в элитном ЖК «Станция Спортивная», рассказала NEWS.ru, что погибшая страдала депрессией из-за смерти ее мужа от передозировки наркотиков. По словам соседки погибшей, девушка, вероятно, и сама употребляла запрещенные препараты.

У нее была депрессия, потому что муж из-за наркотиков умер. Хотя говорят, что она и сама наркоманкой была. Дня четыре назад она прыгнуть пыталась, только на улице народ был в 7 часов вечера, увидели, как она перелазит на общем балконе, и сразу полицию вызвали, — сказала соседка.

Она пояснила, что полиция вскоре отпустила ее обратно домой.

В марте мальчик выпрыгнул из окна первого этажа во время урока в школе № 32 в Чите. В результате ребенок получил переломы ног. Инцидент произошел на уроке литературы, школьник начал задыхаться, а потом резко встал, открыл окно и выпрыгнул из него.