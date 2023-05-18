Бурятские охотники едва не отравились мясом медведя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Бурятии в Иволгинском районе охотники добыли двух медведей, мясом которых могли отравиться. Хищников подстрелили в местностях Хардык и Верховье Оронгоя сельского поселения «Гильбиринское». Правда, употребить в пищу мясо убитых животных или продать его у них не получилось — в ходе экспертизы было установлено, что медвежьи туши были заражены трихинеллезом, сообщает «МК в Бурятии» со ссылкой на пресс-службу Управления ветеринарии по республике.

Зараженное мясо отправили на уничтожение. Напоминаем, при употреблении в пищу животных, не подвергшихся ветеринарно-санитарной экспертизе, существует риск подхватить такое заболевание, — рассказали в ведомстве.

Трихинеллез является паразитом, который при попадании в организм человека может вызвать лихорадку, миалгии, отек лица, сыпь и эозинофилию крови. Кроме того, это может привести к поражению внутренних органов и центральной нервной системы, что чревато инвалидностью или летальным исходом.

Как пишет издание, наибольшую опасность для человека представляет мясо медведя, кабана и свиней. Чтобы избежать появления в организме паразитов, необходимо покупать продукт только на рынке с предоставлением документов о проведенной ветеринарно-санитарной экспертизе. На туше должно быть овальное клеймо с надписями внутри «Российская Федерация» и «Госветслужба», где также указаны код субъекта, муниципального образования и порядковый номер лаборатории.

Летом 2022 года в Ермаковском районе Красноярского края ввели карантин из-за того, что в туше убитого медведя обнаружили вызывающего трихинеллёз паразита. В результате в лесу Араданского сельсовета запретили охотиться, а в сельсовете — проводить ярмарки, выставки и мероприятия, связанные с транспортировкой животных.