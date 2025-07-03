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03 июля 2025 в 16:34

Эти котлеты с подливой мягче пуха — и готовятся проще простого

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Котлеты с подливкой — любимая классика. В этом рецепте все просто: без яиц и без муки. А результат — мягкие котлетки с густым, насыщенным соусом. Отличный вариант для ужина всей семьей.

Ингредиенты:

  • фарш — 500 г;
  • лук — 1 шт.;
  • панировочные сухари — 2 ст. л.;
  • вода — 2 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • масло — для жарки.

Для подливы:

  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • томатная паста — 2 ст. л.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • вода — 300 мл;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Смешайте фарш с измельченным луком, сухарями, водой и специями. Сформируйте котлеты. Обжарьте с двух сторон.
  2. Отдельно обжарьте лук и морковь, добавьте томатную пасту, сметану и воду. Перемешайте, доведите до кипения.
  3. Выложите котлеты в соус, тушите под крышкой 20–25 минут.

Подавайте с картошкой или гречкой — вкусно и просто!

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.

еда
рецепты
котлеты
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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