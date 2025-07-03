Эти котлеты с подливой мягче пуха — и готовятся проще простого

Эти котлеты с подливой мягче пуха — и готовятся проще простого

Котлеты с подливкой — любимая классика. В этом рецепте все просто: без яиц и без муки. А результат — мягкие котлетки с густым, насыщенным соусом. Отличный вариант для ужина всей семьей.

Ингредиенты:

фарш — 500 г;

лук — 1 шт.;

панировочные сухари — 2 ст. л.;

вода — 2 ст. л.;

соль, перец — по вкусу;

масло — для жарки.

Для подливы:

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

томатная паста — 2 ст. л.;

сметана — 2 ст. л.;

вода — 300 мл;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Смешайте фарш с измельченным луком, сухарями, водой и специями. Сформируйте котлеты. Обжарьте с двух сторон. Отдельно обжарьте лук и морковь, добавьте томатную пасту, сметану и воду. Перемешайте, доведите до кипения. Выложите котлеты в соус, тушите под крышкой 20–25 минут.

Подавайте с картошкой или гречкой — вкусно и просто!

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