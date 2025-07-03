Эти котлеты с подливой мягче пуха — и готовятся проще простого

Котлеты с подливкой — любимая классика. В этом рецепте все просто: без яиц и без муки. А результат — мягкие котлетки с густым, насыщенным соусом. Отличный вариант для ужина всей семьей.
Ингредиенты:
- фарш — 500 г;
- лук — 1 шт.;
- панировочные сухари — 2 ст. л.;
- вода — 2 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу;
- масло — для жарки.
Для подливы:
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- томатная паста — 2 ст. л.;
- сметана — 2 ст. л.;
- вода — 300 мл;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
- Смешайте фарш с измельченным луком, сухарями, водой и специями. Сформируйте котлеты. Обжарьте с двух сторон.
- Отдельно обжарьте лук и морковь, добавьте томатную пасту, сметану и воду. Перемешайте, доведите до кипения.
- Выложите котлеты в соус, тушите под крышкой 20–25 минут.
Подавайте с картошкой или гречкой — вкусно и просто!
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