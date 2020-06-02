Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Казани в соцсети выложили видео с девушкой, ехавшей на багажнике кабриолета BMW в почти раздетом виде, пишет inkazan.ru . Судя по кадрам, автомобиль двигался по оживлённому проспекту, а девушка спускала ноги вниз на полном ходу и при этом размахивала руками. Сейчас автоинспекция ищет нарушителей — водителя ждёт штраф за поведение пассажирки.

Башкирия

В православном приходе одного из башкирских сёл зафиксировали вспышку заражения коронавирусом, пишет mkset.ru . Отмечается, что община является практически монашеской, а её игумен проповедует отказ от российских паспортов, ИНН и прививок. Он также выступает против мер предосторожности и отказа от массовых служб.

Нижегородская область

Минздрав Нижегородской области инициировал проверку больницы Дзержинска из-за роженицы, которая не дождалась скорой помощи и родила на улице, пишет newsnn.ru . Отмечается, что женщина не стояла на учёте и о сроке своей беременности не знала.

Удмуртия

Сергей Булкин/NEWS.ru

Можга всего за неделю вошла в тройку лидеров по числу зараженных в Удмуртии — в минувшую пятницу зафиксировали сразу 20 заражений. Журналисты udm-info.ru выяснили, что местная администрация уже несколько недель занижает статистику по смертям и ничего не предпринимает. Мэрия винит во вспышке самих граждан — нарушают самоизоляцию, а в больницы обращаются только на поздних сроках инфицирования.

Ростовская область

В Ростовской области уволили сотрудника полиции, который подозревается в избиении женщины, пишет rostovgazeta.ru . Она пришла в участок с заявлением, однако полицейский потребовал его убрать и выйти, а когда потерпевшая отказалась — ударил её головой об стену.

Приморье

В Приморье семья не смогла попасть в село, где проживает их больной родственник, пишет vostokmedia.com . Въезд перекрыли бетонными блоками, возле которых дежурил наряд полиции.

Омская область

Омский хор поздравил жителей города с Днём защиты детей, спев песню из мультфильма «Смешарики», пишет gorod55.ru . В клипе на песню «Город Омск» исполнители в образе казаков скачут на рисованных шариках в Омск.

Оренбургская область

Жительницу посёлка в Оренбургской области, у которой на днях по решению местных властей забрали детей, приговорили к штрафу в 500 рублей. Как сообщает издание 56orb.ru , женщина оказала сопротивление органам опеки при изъятии детей.

Карелия

В Петрозаводске горело деревянное здание приюта для животных. Как сообщает karelinform.ru , жертв как среди персонала, так и среди животных удалось избежать, однако огонь повредил кровлю здания на более чем 36 кв. метрах.

Тюменская область

pvtmn/vk.com

Издание nashgorod.ru начало серию сюжетов об аварийных домах Тюмени. Журналисты расскажут о ветхих строениях, в которых по-прежнему проживают люди, какой быт они вынуждены там вести и куда могут переехать после расселения.

Хабаровский край

В хабаровском заповеднике «Большехехцирский» исчезли молодые тигры. Как сообщает transsibinfo.com , специалисты заметили лишь следы их матери, а также получили изображения отца с фотоловушки. Отмечается, что еды у тигров было много, — сотрудники заповедника рассказали о большой популяции диких кабанов, проживающих вместе с хищниками.

Ставропольский край

На Ставрополье 22% смертельных ДТП произошли из-за незастёгнутого ремня безопасности, пишет newstracker.ru . Сотрудники ГИБДД отметили, что водители нередко вылетают через лобовое стекло автомобилей во время столкновения. Также игнорирование ремня на 70% увеличивает возможность получить тяжелые травмы.

Челябинская область

В Миассе Челябинской области сильный град помял машины, сообщает kursdela.biz . Некоторые градины были больше по размеру, чем перепелиное яйцо. Помимо автомобилей град повредил рассаду и теплицы на дачах местных жителей.

ХМАО

Жители Ханты-Мансийска пытаются запретить людям из других городов заезжать на территорию округа, сообщает muksun.fm . Югорчане уверены, что закрытие границ необходимо из-за быстрого распространения коронавируса. Местные жители раскритиковали решения, принятые губернатором, и создали петицию, в которой говорится об обязательной изоляции для приезжих и ограничении въезда иногородних.

Волгоградская область

В Волгоградской области бродячие собаки бросаются на детей, сообщает портал novostivolgograda.ru . Местные жители отмечают, что агрессивные животные свободно перемещаются по детским площадкам и дворам, из-за чего дети не могут выходить на прогулки. Волгоградцы отметили провальность программы по отлову и стерилизации собак и задались вопросом, куда делись 11 миллионов рублей, выделенные на борьбу с бродячими животными.

Свердловская область

В Екатеринбурге питомцев, которые прилетели из других стран вместе со своими хозяевами, отправляют в обсерваторы. Как пишет tagilcity.ru , животных кормят и ежедневно берут у них мазок на коронавирус. Отмечается, что питомцам нельзя гулять и видеться со своими хозяевами, так как в обсерваторы для людей четвероногие не допускаются.

Ленинградская область

Школьница «заминировала» в Петербурге 443 «Пятёрочки». Как сообщает newia.ru , пятиклассница анонимно позвонила в участок и рассказала о бомбе в магазине, не назвав при этом конкретного адреса. Полиции пришлось осматривать все точки сети, взрывных устройств нигде обнаружено не было. Выяснилось, что девочка звонила из деревни Барсуки в Псковской области.

Хакасия

Сотрудники общепита потребовали у главы Хакасии открыть столовые и кафе на территории региона. Как сообщает newkhakasiya.online , они написали письмо на имя председателя правительства Хакасии Валентина Коновалова, заявив, что смогут обеспечить безопасность посетителей. По их словам, речь идет не о прибыли, а о выживании, так как многие люди сидят без работы.

Сибирь